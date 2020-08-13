ВС КНР сообщили о своей готовности захватить Тайвань

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13 августа 2020, 20:50 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

ВМС НОАК провели учения в Тайваньском проливе, в них задействованы ударные самолеты, военные корабли, десантные войска, морская пехота, ствольная и реактивная артиллерия и ракетные силы. Представитель Восточного командования НОАК заявил, что данные межвидовые маневры – это демонстрация намерений Пекина, направленная в адрес США и сепаратистов Тайваня.

Китайский военный эксперт, на условиях анонимности сообщил изданию Global Times, что

НОАК имеет возможность «атаковать тайваньских сепаратистов с любого направления». Учения доказали способность китайских Вооруженных сил не только наносить ракетные удары по острову, но и готовность к ведению сухопутных и морских военных действий.

Старший советник Ассоциации по контролю над вооружениями КНР Сюй Гуанюй заявил Global Times в понедельник, что, «если США и сепаратисты Тайваня пойдут дальше, НОАК может принять дополнительные меры противодействия, в том числе проведение военно-морских учений с боевой стрельбой к востоку от Тайваня и вблизи острова Гуам.

Расходы Тайваня на оборону в следующем году вырастут на 10,2 процента по сравнению с этим годом. В четверг кабинет Цай Инвэня предложил увеличить военный бюджет до 453,4 млрд новых тайваньских долларов (15,42 млрд долл. США) на 2021 год. В текущем году он составляет 411,3 млрд тайваньских долларов. Но, эксперты считают, что такой шаг вряд ли поможет Тайбэю полностью обезопаситься от посягательств на его суверенитет материкового Китая.

Бывший лидер Тайваня Ма Ин-цзю сказал в понедельник в своем выступлении, что, если материковая часть Китая решит захватить остров силой, «первая битва будет последней битвой», и американские военные не придут острову на помощь, у них на это не будет времени.

Ма Ин-цзю является привилегированным членом и бывшим председателем Гоминьдана, поэтому он и его партия обеспокоены тем, что Цай и руководство Демократической прогрессивной партии недооценивают решимость материкового Китая присоединить остров.

Сообщается, что остров Тайвань ведет переговоры с США по поводу покупки крылатых ракет и морских мин, которые будут использоваться в качестве средств защиты побережья и средства сдерживания высадки морских десантов. Намерение приобрести это оружие лишь подчеркивает устаревшие военные концепции и военные технологии Тайваня, и их неспособности противостоять НОАК. Во время учений не далеко от Тайваня находился авианосец USS Ronald Reagan и сопровождающая его корабельная группа. В Пекине отметили, что данные факт никак не повлиял на ход маневров. Но, если бы американцы позволили себе провокации, то ответ был бы молниеносным и всесокрушающим.