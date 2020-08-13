Аргументы Недели → В мире 13+

13 августа 2020, 19:11 [ «Аргументы Недели», Андрей Суровцев, Журналист ]

Фото: соцсети

Протесты в Беларуси, связанные с фальсификацией результатов президентских выборов, не утихают уже несколько дней. Постоянные столкновения с силовиками, забастовки на заводах, сотни раненых и тысячи задержанных – и это, судя по всему, лишь начало.

Однако не только в демонстрациях, шествиях и митингах проявляется народная воля: белорусы отчаянно опровергают утверждение о том, что один в поле не воин. Граждане регулярно записывают видеообращения, в которых делятся своими переживаниями по поводу нечестных выборов и агрессии со стороны силовиков, а также призывают не сдаваться и идти до конца. Представители силовых структур тоже не отстают. Многие из тех, кто решил встать на сторону народа, публично увольняются из органов и отказываются от формы и наград.

Протест в Республике Беларусь

Когда происходит настолько мощный политический раскол внутри страны, он не может не коснуться бизнеса. Однако речь идет не только о том, что развивать свое дело в такие времена проблематично, но и о том, что предприниматели попросту не могут оставаться в стороне и становятся либо на сторону протеста, либо на сторону власти. В данном случае для большинства предпринимателей все очевидно – нужно поддержать народ.

Финансовая помощь

Очевидно, когда дело касается протестов, никто их финансировать не станет, по крайней мере, открыто. Поэтому Микита Микадо, известный белорусский IT-предприниматель, проживающий в Сан-Франциско, решил подойти с другой стороны и с помощью денег остановить силовиков, которые согласно отданному приказу продолжают жестоко бороться с народом. Микадо известен тем, что он является сооснователем и главой белорусского стартапа по автоматизации документооборота PandaDoc.

Предприниматель Микита Микадо

Как только стало известно о том, что силовики на акциях протеста действуют чрезвычайно жестоко, в сети стали массово распространяться ролики, на которых бывшие военные и сотрудники милиции выбрасывают форму, выражая солидарность с народом. Микита Микадо видимо обратил внимание на эту тенденцию и записал свое собственное видеообращение, в котором пообещал финансово помочь тем сотрудникам органов, которые добровольно перейдут на «сторону добра». В своем обращении, опубликованном в социальной сети Instagram, он предложил следующее:

«Привет! Я Микита, успешный IT-предприниматель из Беларуси. Обращаюсь к силовикам, военным Республики Беларусь. Друзья, сейчас очень тяжело перейти на сторону добра. Однако, если причиной тому является то, что есть какие-то финансовые сложности, пожалуйста, обращайтесь, я буду рад помочь. Кроме того, хочу попросить всех наших успешных IT-предпринимателей, миллионеров сделать то же самое. Возможно, получится сделать так, что большое число людей перестанет избивать женщин, детей и вести войну против собственного народа. Спасибо!»

Пока неизвестно, обращался ли кто-то к Микадо за помощью, однако сообщения о том, что силовики продолжают массово увольняться из органов, все чаще появляются в социальных сетях.

Бежать из страны

Другой белорусский предприниматель, проживающий на Кипре, сооснователь венчурного фонда Hanux Venture и бывший вице-президент Mail.ru Group Юрий Гурский призвал белорусские компании позаботиться о своих сотрудниках. Для этого он предложил на безвозмездной основе помогать работникам переезжать из страны, если им это необходимо.

«Коллегам, владельцам бизнесов и CEO я рекомендую сейчас забить на прибыли и сосредоточиться на безопасности сотрудников и их семей прежде всего», – написал Гурский на своей странице в Facebook.

Предприниматель Юрий Гурский

В своей компании предприниматель временно установил ряд правил, которые должны помочь сотрудникам, оказавшимся в трудной ситуации. Во-первых, он поручил руководителям его компаний финансово обеспечить временный переезд сотрудников в другую страну, однако отметил, что комментировать такой переезд не будет, так как каждый должен сам для себя решить, насколько это правильно. Во-вторых, он заявил о том, что будет оказывать любую помощь, в том числе и медицинскую или юридическую, тем сотрудникам, которые попали в затруднительное положение. Наконец, он сказал о том, что против тех сотрудников, которые на данный момент работать не могут, никакие санкции применяться не будут.

Переговоры с властью

На популярном белорусском IT-портале dev.by было опубликовано открытое письмо, которое составили предприниматели, руководители и сотрудники IT-компаний страны. В этом письме они обратились к правительству Республики и призвали остановить насилие со стороны силовиков. В противном случае, они предсказывают массовый отток специалистов из страны за рубеж.

«Мы не эксперты в политике, но мы эксперты в технологичном бизнесе. В стране формируются условия, в которых технологичный бизнес не сможет функционировать. Стартапы не рождаются в атмосфере страха и насилия. Стартапы рождаются в атмосфере свободы и открытости.

В ближайшее время мы начнем наблюдать массовый отток специалистов за рубеж, открытие офисов в соседних странах, замедление темпов роста IT-сектора, уменьшение инвестиций в белорусские IT-компании, уменьшение налоговых поступлений. Есть риск за короткое время перечеркнуть все достижения в сфере высоких технологий».

Также участники отрасли, подписавшие письмо, поделились своим видением того, как именно можно урегулировать ситуацию. Они призвали освободить всех задержанных и политзаключенных, провести новые, прозрачные, выборы. Более того, они посоветовали обеспечить граждан свободным доступом к информации и остановить насилие. Только в таком случае, по их мнению, запущенный процесс можно будет обратить вспять.

Илон Маск

Удивительно и то, что не только белорусские предприниматели обеспокоены политической обстановкой в стране. Основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск отреагировал в Twitter на происходящее. Увидев пост пользователя, в котором тот делится своими переживаниями по поводу протестов, Маск выразил свои сожаления о происходящем и поинтересовался, чем он может помочь.