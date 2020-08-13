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В Калифорнии всего за несколько часов выгорела растительность на территории площадью свыше 4000 гектаров

, 17:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ОТР

В Калифорнии всего за несколько часов выгорела растительность на территории площадью свыше 4000 гектаров
фото: pixabey

Пожарные службы в Калифорнии рассказали о лесных пожарах в штате. Всего за несколько часов выгорела растительность на территории площадью свыше 4000 гектаров.Пламя стремительно распространяется к северо-востоку от Лос-Анджелеса, началась эвакуация жителей.

В зоне экстремальной опасности сотни домов, в том числе особняки американских знаменитостей. Более 100 жилых зданий уже оставлены владельцами. Пожарные службы сообщили, что люди все сделали вовремя. Более 500 сотрудников пытаются остановить пожар, они используют 15 вертолетов. 

ЕСт

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