В Калифорнии всего за несколько часов выгорела растительность на территории площадью свыше 4000 гектаров

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13 августа 2020, 17:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ОТР

фото: pixabey

Пожарные службы в Калифорнии рассказали о лесных пожарах в штате. Всего за несколько часов выгорела растительность на территории площадью свыше 4000 гектаров.Пламя стремительно распространяется к северо-востоку от Лос-Анджелеса, началась эвакуация жителей.

В зоне экстремальной опасности сотни домов, в том числе особняки американских знаменитостей. Более 100 жилых зданий уже оставлены владельцами. Пожарные службы сообщили, что люди все сделали вовремя. Более 500 сотрудников пытаются остановить пожар, они используют 15 вертолетов.