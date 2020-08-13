В Калифорнии всего за несколько часов выгорела растительность на территории площадью свыше 4000 гектаров
13 августа 2020, 17:51[ «Аргументы Недели» ]Источник: ОТР
Пожарные службы в Калифорнии рассказали о лесных пожарах в штате. Всего за несколько часов выгорела растительность на территории площадью свыше 4000 гектаров.Пламя стремительно распространяется к северо-востоку от Лос-Анджелеса, началась эвакуация жителей.
В зоне экстремальной опасности сотни домов, в том числе особняки американских знаменитостей. Более 100 жилых зданий уже оставлены владельцами. Пожарные службы сообщили, что люди все сделали вовремя. Более 500 сотрудников пытаются остановить пожар, они используют 15 вертолетов.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.