В Германии мыши сгрызли урожай

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13 августа 2020, 16:10 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Около 120 тысяч га посевов были уничтожены полевыми мышами в Германии. В Берлине уже назвали нынешнюю ситуацию с урожаем «чумой полевых мышей».

Мыши изрыли пахотные земли своими ходами и сгрызли посевы на площади 120 тысяч гектар. Это привело к огромным потерям сельскохозяйственных культур.

«Больше всего пострадали регионы Тюрингия, Саксония-Анхальт и Нижняя Саксония», — сообщает the Guardian: «В Тюрингии пострадала почти четверть посевов, причем ущерб оценивается примерно в 450 евро за каждый гектар пшеницы. Фермеры подсчитали, что в результате этого будет потеряно две трети их дохода».

Причиной массового распространения полевых мышей называют теплую зиму и последовавшее сухое лето. Теперь фермеры хотят вытравить грызунов. Поэтому требуют от властей смягчить правила, регулирующие использование пестицидов.

Экологи против. Они заявляют, что пестициды фермеров уничтожат также хомяков, зайцев, березовых мышей и перелетных птиц. Защитники природы предлагают вместо использования пестицидов запретить охоту на лис. Каждая из них за год съедает от 3 до 4 тысяч мышей в год. Это поможет уменьшить количество мышей.