США перебросили несколько стратегических бомбардировщиков на базу в Индийском океане

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13 августа 2020, 15:10 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Американские бомбардировщики-невидимки B-2 прибыли на военную базу США, расположенную на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. По информации ВВС Тихоокеанского командования эта акция была проведена в связи с предстоящими военно-морскими учениями ВМС НОАК близ островов Чжоушань 16-17 августа.

В-2 из 509-го бомбардировочного авиаполка (авиакрыла) совершили 29-часовой перелет на остров Диего-Гарсия из военной базы «Уайтмен». Логику в действиях американских военных искать не стоит. Остров Диего-Гарсия находится примерно в 6700 км от места проведения учений ВМС НОАК. Не разумнее было бы переместить самолеты на Гукам или на Окинаву? В этом случае подлетное время В-2 сократилось бы в десять раз. Похоже американские военные трудностей не боятся и при отсутствии таковых создают их сами.