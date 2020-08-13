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Иранские военные захватили либерийский танкер

, 14:27 [ «Аргументы Недели» ]

Иранские военные захватили либерийский танкер
Фото: соцсети

Иранский военно-морской десант захватил нефтяной танкер под флагом Либерии недалеко от Ормузского пролива и удерживал его несколько часов. Об этом сообщает новостное агентство «Ассошиэйтед пресс», ссылаясь на представителя Центрального командования ВС США.

Центральное командование вооруженных сил США опубликовало черно-белое видео, на котором видно, как иранский спецназ быстро высаживается из вертолета на палубу танкера Wila, который находился у восточного побережья Объединенных Арабских Эмиратов недалеко от города Хорфаккана.

Иранский десант удерживал судно около пяти часов, прежде чем освободить его. Данное событие произошло в среду. Об этом агентству Associated Press сообщил военный чиновник США на условиях анонимности. Он отметил, что команда танкера Wila не подавала сигналов бедствия до, во время и после захвата. Пока никакой реакции на это действие иранских военных не последовало.

ША

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