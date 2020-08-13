Депутат Нацсобрания Беларуси Мария Василевич призвала протестующих и силовиков остановить насилие

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13 августа 2020, 14:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Московский комсомолец

Мария Василевич, фото из соцсети

Мария Василевич, депутат Национального собрания Беларуси, "Мисс Беларусь-2018" призвала остановить насилие в стране. Одна из любимых белорусских красавиц Александра Лукашенко обратилась и к протестующим, и к силовикам, подавляющим несанкционированные акции протестов.

"Остановите агрессию! Посмотрите друг другу в глаза! Посмотрите вокруг!", - обратилась Василевич. "Наша Беларусь не заслужила этой боли", - отметила 23-летняя белорусский политик в сторис в Инстаграм.

Мария Василевич сделала головокружительную карьеру: она стала телеведущей и самым молодым депутатом белорусского парламента. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратил внимание на девушку после ее победы на конкурсе "Мисс Беларусь 2018".

Обращенная к ней фраза "Машенька, иди сюда, детка", во время посещения колхоза стала мемом.

Протесты начались в Белоруссии после объявления результатов выборов. Несогласные с итогами вышли на улицы.