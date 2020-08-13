Депутат Нацсобрания Беларуси Мария Василевич призвала протестующих и силовиков остановить насилие

Мария Василевич, депутат Национального собрания Беларуси, "Мисс Беларусь-2018" призвала остановить насилие в стране. Одна из любимых белорусских красавиц Александра Лукашенко обратилась и к протестующим, и к силовикам, подавляющим несанкционированные акции протестов.
"Остановите агрессию! Посмотрите друг другу в глаза! Посмотрите вокруг!", - обратилась Василевич. "Наша Беларусь не заслужила этой боли", - отметила 23-летняя белорусский политик в сторис в Инстаграм.
Мария Василевич сделала головокружительную карьеру: она стала телеведущей и самым молодым депутатом белорусского парламента. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратил внимание на девушку после ее победы на конкурсе "Мисс Беларусь 2018".
Обращенная к ней фраза "Машенька, иди сюда, детка", во время посещения колхоза стала мемом.
Протесты начались в Белоруссии после объявления результатов выборов. Несогласные с итогами вышли на улицы.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.