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Проамериканская группировка «Касад» подверглась нападению неизвестных на востоке Сирии

, 13:18 [ «Аргументы Недели» ]

Проамериканская группировка «Касад» подверглась нападению неизвестных на востоке Сирии
Фото: соцсети

Бойцы проамериканской организации «Касад» были обстреляны. Вблизи города Аль-Бсейра автомобильная колонна этой группировки попала в засаду и в городе А-Шаафа на востоке провинции Дейр-эз-Зор был подорван внедорожник «Хаммер». Сообщает государственное сирийское новостное агентство «САНА».

Колонна военизированной проамериканской организации «Касад» подверглась нападению во время совершения марша на дороге Аль-Аталь в окрестностях Аль-Бсейры, есть раненные, повреждено несколько автомобилей. В городе Аш-Шаафа неизвестные подорвали внедорожник «Хаммер», принадлежащий боевиками «Касад», что привело к его возгоранию.

ША

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