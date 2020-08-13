Проамериканская группировка «Касад» подверглась нападению неизвестных на востоке Сирии
13 августа 2020, 13:18[ «Аргументы Недели» ]
Бойцы проамериканской организации «Касад» были обстреляны. Вблизи города Аль-Бсейра автомобильная колонна этой группировки попала в засаду и в городе А-Шаафа на востоке провинции Дейр-эз-Зор был подорван внедорожник «Хаммер». Сообщает государственное сирийское новостное агентство «САНА».
Колонна военизированной проамериканской организации «Касад» подверглась нападению во время совершения марша на дороге Аль-Аталь в окрестностях Аль-Бсейры, есть раненные, повреждено несколько автомобилей. В городе Аш-Шаафа неизвестные подорвали внедорожник «Хаммер», принадлежащий боевиками «Касад», что привело к его возгоранию.
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