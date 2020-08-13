Белорусские медики говорят, есть негласное распоряжение не принимать вызовы протестующих. Врачи организуют травмпункты на дому

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13 августа 2020, 13:26 [ «Аргументы Недели» ]

Белорусские медики рассказали, что силовики бьют их за помощь протестующим. Врачи и волонтёры организуются, чтобы помочь участникам акций, пострадавшим от действий силовиков.

"ОМОН бьет медработников: я лично вчера получила по бокам за то, что из багажника выдавали препараты. Нас избили, троих человек забрали, они числятся пропавшими без вести. Когда мы вернулись к машине, другие люди стали кричать: «Не трогайте машину, в нее что-то подкинули», так что есть вероятность, что в машине сейчас наркотики. Поэтому, как что делать, мы не знаем", - рассказала Дарина, организатор волонтерского сообщества.

Есть негласный приказ - не принимать вызов от протестующих, а потому врачи сами организовывают травмпункты на дому. «Мой травмпункт у стелы находится в состоянии ожидания. Последние сутки я организовывала с коллегами подобные травмпункты в других районах Минска — сейчас полегче, появился хоть какой-то интернет. Люди узнают о них из телеграм-каналов, передают друг другу. Мы опасаемся, что придут недоброжелатели, и уже все просят не указывать точные адреса и убирать фотографии и настоящие имена», - говорит фельдшер Татьяна.

"Изначально думалось, что мы будем помогать и военным, и обычным людям, потому что перекрыты проспекты, но сейчас мы не знаем, что делать. Мой главный помощник с фразой «Я смотрел в глаза убийцам» уехал из страны. Я сама лично координирую людей и собираю медиков, чтобы они приезжали в горячие точки", - публикует рассказ медиков «Медиазона».