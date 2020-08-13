Багдад приостановил диалог с Анкарой из-за атаки на иракский конвой

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13 августа 2020, 11:22 [ «Аргументы Недели» ]

Правительство Ирака решило приостановить контакты с Турцией на уровне министерств иностранных дел. Причиной остановки диалога стало нанесение удара турецким беспилотником по иракским военнослужащим. Инцидент произошёл 12 августа. Лига арабских государств выразила поддержку Багдаду и указала на необходимость проведения ответных мер.



В канцелярии президента Ирака назвали удар по иракским пограничникам актом нарушения суверенитета страны и международного права. Багдад призвал Анкару к диалогу для решения пограничных вопросов.



Турция проводит трансграничную операцию уже на протяжении третьего месяца. Зона действий турецкой армии далека от официальной границы государства. Турецкую армию поддерживает Иран, который опасается курдов.



Турки объясняют свои военные действия реализацией права на самооборону. Эксперты расценивают манёвры Анкары как попытку расширения своей сферы влияния на так называемые несостоявшиеся государства: Сирию, Ливию, Ирак. В Турции уверены, что османские владения должны быть расширены за счёт перечисленных стран, которые не могут оказать сопротивление Турции. Анкара также пользуется вялой позицией Запада по ближневосточным вопросам. США, к примеру, не готовы вести войну в прежнем формате.



