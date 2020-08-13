В Минске проходят акции в поддержку задержанных на протестах

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13 августа 2020, 11:34 [ «Аргументы Недели» ]

Минск, 11 августа, фото из соцсетей

В Минске в четверг, 13 августа, проходят акции в поддержку задержанных людей во время разгона протестов в первые три дня после выборов президента Белоруссии. "Цепочки солидарности" с задержанными и пострадавшими во время разгонов протестов выстраиваются в разных районах белорусской столицы.

У кинотеатра "Октябрь" с утра собрались десятки людей. В основном собираются женщины, они держат в руках цветы, призывая таким образом прекратить насилие, а также демонстрируют поднятыми вверх руками знак "Победа", сообщает корреспондент РИА Новости.

Проезжающие мимо автомобилисты громко сигналят. В знак поддержки сигналят общественный транспорт и машины коммунальных служб. Пешеходы аплодируют участникам акций, высказывают слова благодарности.

По данным "Интерфакса", девушки с цветами стоят в районе станции метро "Академия наук", рядом в "цепь солидарности" встали медики 1-й городской больницы.

По словам очевидцев, акции проходят в Кунцевщине, Грушевке, на проспекте Дзержинского, в районе станции минского метро "Пушкинская".