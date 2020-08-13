Телеведущий «Беларусь 1» объявил об увольнении и рассказал о приказе, которого ждут военные
13 августа 2020, 11:09[ «Аргументы Недели» ]Источник: instagram.com
Ведущий военной программы «Арсенал» на телеканале «Беларусь 1» Владимир Бурко объявил об увольнении и на своей странице в Instagram разместил видео с обращением к солдатам и офицерам.
«Я никогда бы, даже в самом страшном сне, не мог себе представить и не подумал бы, что солдаты и техника, о которых я рассказывал, могут быть применены против своего народа… Против мирного населения страны, против женщин и не дай Бог детей.
Я хочу обратиться к военным: солдатам и офицерам. Вы ждёте приказа. Вы прекрасно осознаёте, каким будет этот приказ и скорее всего понимаете, какими будут последствия для белорусов, которые просто хотели справедливости, а получат от вас пулю…», - говорит Владимир Бурко.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.