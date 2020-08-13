Телеведущий «Беларусь 1» объявил об увольнении и рассказал о приказе, которого ждут военные

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13 августа 2020, 11:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: instagram.com

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Ведущий военной программы «Арсенал» на телеканале «Беларусь 1» Владимир Бурко объявил об увольнении и на своей странице в Instagram разместил видео с обращением к солдатам и офицерам.

«Я никогда бы, даже в самом страшном сне, не мог себе представить и не подумал бы, что солдаты и техника, о которых я рассказывал, могут быть применены против своего народа… Против мирного населения страны, против женщин и не дай Бог детей.

Я хочу обратиться к военным: солдатам и офицерам. Вы ждёте приказа. Вы прекрасно осознаёте, каким будет этот приказ и скорее всего понимаете, какими будут последствия для белорусов, которые просто хотели справедливости, а получат от вас пулю…», - говорит Владимир Бурко.