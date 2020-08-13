Киев может поплатиться за нежелание проводить голосование на Донбассе

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13 августа 2020, 10:42 [ «Аргументы Недели» ]

Украинский ЦИК приступил к рассмотрению вопроса о проведении выборов в местные органы в подконтрольных Киеву районах Луганской и Донецкой областях. В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» считают исключение данных районов из избирательной кампании опасным политическим манёвром, который может привести к отставке правительства.



Выборы назначены на 25 октября. Военно-гражданские администрации ряда районов Донецкой и Луганской областей ранее заявляли, что проводить голосование опасно. Из-за этого в избирательном процессе не смогут принять участие порядка полумиллиона украинцев.



Председатель ЦИК Украины Олег Диденко указал на невозможность обеспечить безопасность избирательного права граждан страны в юго-восточных областях.

В ряде населённых пунктах из-за этого начались акции протеста. Митингующие грозились приехать в Киев к зданию ЦИК. Один из организаторов протеста Максим Ткач напомнил, что президентские выборы прошли без ограничений, так как в тот момент требовались поддержка и голоса. Спустя год власть не допускает людей к выборам, опасаясь, что получит низкий результат поддержки.



