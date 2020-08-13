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В Кремле сообщили, что в планах Путина встреча с Лукашенко не запланирована

, 10:32 [ «Аргументы Недели» ]

В Кремле сообщили, что в планах Путина встреча с Лукашенко не запланирована
Красная площадь, г. Москва, фото: pixabay.com

В Кремле сообщили, что в планах президента РФ Владимира Путина встреча с белорусским президентом Александром Лукашенко не запланирована. Ранее появились сообщения со ссылкой на источники, что Лукашенко срочно вылетел в Москву для встречи с Путиным.

Пресс-служба Кремля опровергла, сообщив, что в графике президента РФ Владимира Путина встречи с Лукашенко не запланировано.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. Владимир Путин 10 августа поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах.

В поздравительной телеграмме глава государства выразил надежду, что деятельность Лукашенко будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных отношений между двумя странами.

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