«Буду приходить, пока не убьют», врачи в Беларуси против насилия и использования автомобилей «скорой» против мирных демонстрантов
13 августа 2020, 10:21[ «Аргументы Недели» ]
Медики в Минске вышли на акцию протеста против милицейского насилия. За несколько дней протестов против фальсификации итогов президентских выборов в Беларуси сотни человек получили ранения от резиновых пуль, светошумовых гранат, огнестрельного оружия и других спецсредств, которые силовики применяют против демонстрантов, журналистов и случайных людей. Врачи также против использования карет "скорой помощи" для разгона демонстрантов.
"Это отвратительный шаг, когда государство доставляет военнослужащих на меcта разгона митингов в машинах скорых", "Да мы боимся, как и все люди, но иначе ничего не изменить", "Силовики применяют спецтехнику, с которой мы раньше не сталкивались и вы видим страшные ранения", - говорят медики.
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