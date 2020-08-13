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«Буду приходить, пока не убьют», врачи в Беларуси против насилия и использования автомобилей «скорой» против мирных демонстрантов

, 10:21 [ «Аргументы Недели» ]

«Буду приходить, пока не убьют», врачи в Беларуси против насилия и использования автомобилей «скорой» против мирных демонстрантов
Фото: соцсети

Медики в Минске вышли на акцию протеста против милицейского насилия. За несколько дней протестов против фальсификации итогов президентских выборов в Беларуси сотни человек получили ранения от резиновых пуль, светошумовых гранат, огнестрельного оружия и других спецсредств, которые силовики применяют против демонстрантов, журналистов и случайных людей. Врачи также против использования карет "скорой помощи" для разгона демонстрантов.

"Это отвратительный шаг, когда государство доставляет военнослужащих на меcта разгона митингов в машинах скорых", "Да мы боимся, как и все люди, но иначе ничего не изменить", "Силовики применяют спецтехнику, с которой мы раньше не сталкивались и вы видим страшные ранения", - говорят медики.

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Публикация от Настоящее Время (@currenttime.tv)

БИ

В мире

«Буду приходить, пока не убьют», врачи в Беларуси против насилия и использования автомобилей «скорой» против мирных демонстрантов

«Буду приходить, пока не убьют», врачи в Беларуси против насилия и использования автомобилей «скорой» против мирных демонстрантов

Медики в Минске вышли на акцию протеста против милицейского насилия. "Это отвратительный шаг", врачи также высказались против использования карет "скорой помощи" для разгона демонстрантов

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