Намибия отказалась от немецкой компенсации за колониальный гнёт

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13 августа 2020, 09:33 [ «Аргументы Недели» ]

Руководство Германии предложило населению Намибии денежную компенсацию для «залечивания ран» от колониального гнёта. Сумма компенсации составляет 10 миллионов евро. Правительство Намибии отказалось от этих денег. В африканском государстве считают, что они должны поступать в качестве репараций, а не компенсаций.



Немцы владели Намибией с конца 19 до начала 20 веков. Германия подавила крупные восстания племён, которые впоследствии стали называть геноцидом африканского народа. По факту были уничтожены крупные племена африканского государства. Потомки намибийского населения требуют от Берлина выплаты компенсаций за совершённые преступления.



Несмотря на то, что немцы признали свою вину, они не хотят называть свои выплаты репарациями. Немецкое руководство целенаправленно обходит данный термин, иначе перед Берлином выстроится длинная очередь потомков из различных стран мира, требующих компенсаций за своих пострадавших предков.



Неоднократные попытки получить денежное возмещение предпринимали уже Польша и Греция, которые считают себя жертвами мировых войн.



