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Мирный протест. В Минске несколько сотен девушек выстроились в цепь, на акцию они принесли цветы

, 07:33 [ «Аргументы Недели» ]

Мирный протест. В Минске несколько сотен девушек выстроились в цепь, на акцию они принесли цветы
Фото: cоцсети

В Минске несколько сотен девушек выстроились в цепь, на акцию они принесли цветы. Так девушки проявили солидарность с демонстрантами, пострадавшими от действий силовиков.

Они говорят, что действия правоохранительных органов мало похожи на разгон демонстрантов, а скорее на геноцид мирных граждан. 

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Все это люди выкладывают в сеть, чтобы показать, что на самом деле происходит в стране. А между тем, по телевизионным каналам показывают молодых людей, которые раскаиваются и обещают "никогда не участвовать в революциях". Вот только на этих кадрах они сильно избиты.

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Публикация от В С Е Н О В О С Т И (@vse_novosti)

БИ

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