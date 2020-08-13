Мирный протест. В Минске несколько сотен девушек выстроились в цепь, на акцию они принесли цветы

Аргументы Недели → В мире 13+

13 августа 2020, 07:33 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

В Минске несколько сотен девушек выстроились в цепь, на акцию они принесли цветы. Так девушки проявили солидарность с демонстрантами, пострадавшими от действий силовиков.

Они говорят, что действия правоохранительных органов мало похожи на разгон демонстрантов, а скорее на геноцид мирных граждан.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от В С Е Н О В О С Т И (@vse_novosti) 12 Авг 2020 в 3:40 PDT

Все это люди выкладывают в сеть, чтобы показать, что на самом деле происходит в стране. А между тем, по телевизионным каналам показывают молодых людей, которые раскаиваются и обещают "никогда не участвовать в революциях". Вот только на этих кадрах они сильно избиты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от В С Е Н О В О С Т И (@vse_novosti) 12 Авг 2020 в 8:21 PDT