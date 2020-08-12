В Индии пять человек погибли при возгорании автобуса
12 августа 2020, 21:27[ «Аргументы Недели» ]Источник: ПолитЭксперт
В Индии пять человек погибли при возгорании автобуса. В салоне транспортного средства находилось 32 пассажира. Представитель индийской полиции сообщил, что среди погибших — два ребенка и женщина. Пострадавшие были госпитализированы.
Также известно, что водитель автобуса скрылся с места происшествия, в настоящее время его разыскивают правоохранительные органы. По предварительным данным, возгорание автобуса могло произойти из-за короткого замыкания в двигателе.
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