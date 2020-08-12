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В Индии пять человек погибли при возгорании автобуса

, 21:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

В Индии пять человек погибли при возгорании автобуса
фото:pixabey

В Индии пять человек погибли при возгорании автобуса. В салоне транспортного средства находилось 32 пассажира. Представитель индийской полиции сообщил, что среди погибших — два ребенка и женщина. Пострадавшие были госпитализированы. 

Также известно, что водитель автобуса скрылся с места происшествия, в настоящее время его разыскивают правоохранительные органы. По предварительным данным, возгорание автобуса могло произойти из-за короткого замыкания в двигателе.

ЕСт
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