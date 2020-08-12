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В Бурятии из-за ливней два поселка оказались практически изолированы от остального мира

, 20:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ОТР

В Бурятии из-за ливней два поселка оказались практически изолированы от остального мира
фото:pixabey

В Бурятии два села  отрезало от цивилизации из-за мощных дождей. Обе дороги, по которым жители ездили в райцентр за продуктами или медицинской помощью, подтопило. Проехать можно только на тракторе.

Автомобильный мост через реку Баргузин тоже частично разрушен паводками. Администрация Баргузинского района сообщила, что уже ищет подрядчика для строительства нового моста.

ЕСт

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