В Бурятии из-за ливней два поселка оказались практически изолированы от остального мира

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12 августа 2020, 20:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ОТР

фото:pixabey

В Бурятии два села отрезало от цивилизации из-за мощных дождей. Обе дороги, по которым жители ездили в райцентр за продуктами или медицинской помощью, подтопило. Проехать можно только на тракторе.

Автомобильный мост через реку Баргузин тоже частично разрушен паводками. Администрация Баргузинского района сообщила, что уже ищет подрядчика для строительства нового моста.