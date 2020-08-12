В Париже в особняке найдено тело погибшего 30 лет назад

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12 августа 2020, 20:59 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Fox news

фото: pixabay.com

Останки мужчины были найдены во время уборки пустовавшего десятилетиями особняка. Об этом сообщил телеканал Fox news.

Это история похожа на детектив с элементами фильма ужасов. Останки мужчины были найдены в особняке, простоявшем пустым около 30 лет. На его теле были обнаружены многочисленные порезы. У него были переломаны кости. Французские сыщики возбудили уголовное дело по факту убийства.

«Рабочие нашли тело в подвале», — сообщил телеканал Fox news: «История шокировала всех после того, как выяснилось, что тело пролежало очень долго и никто об этом ничего не знал».

Этот дом пустовал три десятка лет. Давным-давно он принадлежал поэту и драматургу Франсуа Коппе. А не так давно был продан с аукциона финансисту Жану-Бернару Лафонту.

Убитый был обнаружен во время расчистки мусора в подвале. Конечно, уголовное дело уже возбуждено. Но перспективы его расследования французским сыщикам представляются весьма туманными. Прошло несколько десятков лет. И полиция говорит, что не знает даже был ли он убит в особняке, или тело было перенесено туда уже после убийства. Не известно, жив ли сам убийца.

Никаких следов уже обнаружить не удастся. Особенно после того, как в подвале поработали рабочие. Все, что удалось найти полицейским — это документы. Поэтому установлено лишь имя погибшего. Это бездомный. Его звали Жан-Пьер Рено.