Греческие пограничники обстреляли турецкий корабль

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12 августа 2020, 18:50 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В среду министерство обороны Греции осудило продолжающиеся провокации Турции в регионе восточного Средиземноморья и нарушение турецкими кораблями греческих морских границ.

Министерство обороны заявило в среду, что «корабли ВМС Турции находились на расстоянии 60 морских миль к югу от греческого острова Кастелоризо, что является нарушением морских границ», пояснив, что военно-морской флот Греции находится в этом районе для наблюдения за деятельностью Турции. Между тем министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмаз сообщил в своем Твиттере, что судно Uruj Reis запустило сейсмические кабели в Средиземном море для проведения двумерной съемки», указав, что работа продлится до 23 августа.

Во вторник турецкая береговая охрана сообщила, что 3 человека получили ранения, один из них в тяжелом состоянии, в результате нападения греческих военно-морских сил на гражданское судно. В то же время министр иностранных дел Греции Никос Дендиас призвал Турцию вывести свой корабль с греческого континентального шельфа.

Турция и Греция в настоящее время спорят из-за морских границ в восточном Средиземноморье, это привело к межгосударственному кризису и новому союзу Афин с Египтом против Анкары.