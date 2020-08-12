Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Греческие пограничники обстреляли турецкий корабль

, 18:50 [ «Аргументы Недели» ]

Греческие пограничники обстреляли турецкий корабль
Фото: соцсети

В среду министерство обороны Греции осудило продолжающиеся провокации Турции в регионе восточного Средиземноморья и нарушение турецкими кораблями греческих морских границ.

Министерство обороны заявило в среду, что «корабли ВМС Турции находились на расстоянии 60 морских миль к югу от греческого острова Кастелоризо, что является нарушением морских границ», пояснив, что военно-морской флот Греции находится в этом районе для наблюдения за деятельностью Турции. Между тем министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмаз сообщил в своем Твиттере, что судно Uruj Reis запустило сейсмические кабели в Средиземном море для проведения двумерной съемки», указав, что работа продлится до 23 августа.

Во вторник турецкая береговая охрана сообщила, что 3 человека получили ранения, один из них в тяжелом состоянии, в результате нападения греческих военно-морских сил на гражданское судно. В то же время министр иностранных дел Греции Никос Дендиас призвал Турцию вывести свой корабль с греческого континентального шельфа.

Турция и Греция в настоящее время спорят из-за морских границ в восточном Средиземноморье, это привело к межгосударственному кризису и новому союзу Афин с Египтом против Анкары.

ША

В мире

Политолог заявил о страхе Лукашенко быть казненным оппозицией за захват власти

Политолог заявил о страхе Лукашенко быть казненным оппозицией за захват власти

Президент Александр Лукашенко боится смертной казни, которая, согласно законодательству Белоруссии, может применяться за захват власти. Соответствующую точку зрения высказал политический эксперт Илья Гращенков.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью