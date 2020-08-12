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Раскол в стане НАТО: Франция направила истребители на Кипр для противостояния Турции

, 18:37 [ «Аргументы Недели» ]

Раскол в стане НАТО: Франция направила истребители на Кипр для противостояния Турции
Фото: соцсети

На греческую часть острова Кипр прилетели два французских истребителя Rafale в дополнение к самолету огневой поддержки сухопутных войск C-130H, что, по мнению прессы, является недружественным французским посланием, адресованным Турции. Сообщил новостной портал Defense-Point.Gr.

Франция, отправив три военных самолета, дала четкий сигнал Турции. СМИ сообщили, что два французских истребителя и вспомогательный самолет приземлились вчера днем на авиабазе Андреас Папандреу в районе Пафоса и будут оставаться на острове в течение нескольких дней в рамках военного соглашения между Францией и Кипром, которое было недавно активировано.

ША

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