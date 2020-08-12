Политика Эрдогана - причина всех кризисов, в которые вовлечена Турция
12 августа 2020, 17:12[ «Аргументы Недели» ]
Если бы Тайип Эрдоган не вмешивался во внутренние дела Сирии, то отношения между Анкарой и Дамаском были бы безоблачными, считает бывший министр иностранных дел Турции Шюкрю Гюрель.
В телеинтервью он подчеркнул, что если бы не вмешательство Турции во внутренние дела Сирии и поддержка им террористических группировок, то отношения между Турцией и Сирией сложились бы хорошо. Гюрель отметил, что внешняя политика Эрдогана негативно отразилась на внутренней ситуации в стране, породив серьезный финансовый кризис. В этой связи он призвал Эрдогана полностью пересмотреть свою внешнюю политику.
«Эрдоган совершил серьезные ошибки, когда перебрасывал террористов из Сирии в Ливию на виду у всего международного сообщества. Это доказало его неуважение к международным законам и межгосударственным договорам», - подчеркнул Гюрель.
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