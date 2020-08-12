Используют политику в преступных целях: в Чикаго снова разграбили дорогие бутики

Аргументы Недели → В мире 13+

12 августа 2020, 15:06 [ «Аргументы Недели» ]

globallookpress.com

Полиции Чикаго удалось предотвратить очередной масштабный погром, задержаны более сотни человек, введен комендантский час. Несколько торговых точек все равно были полностью разгромлены и разворованы.

В полицейском управлении Чикаго считают, что речь уже идет не о политических мотивах. Мародеры не имеют никакого отношения к движению BlackLivesMatter, активисты которого выступают против дискриминации афроамериканцев. Большинству правонарушителей не больше 20 лет, многие уже имеют несколько судимостей.

Случившиеся на днях беспорядки начались с того, что в соцсетях появилась информация о том, что полицейские якобы убили чернокожего подростка, и сразу же посыпались призывы в качестве мести пойти и разграбить престижные районы города. Позже стало известно, что сообщение об убийстве - ложь и провокация.