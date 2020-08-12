СМИ узнали о задержании в Белоруссии капитана милиции, уволившегося из МВД из-за протестов

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12 августа 2020, 14:22 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

СМИ узнали о задержании в Белоруссии капитана милиции Егора Емельянова, уволившегося из МВД из-за протестов в стране. Емельянов отслужил в милиции 17 лет. О его задержании написал в своем Facebook журналист Алексей Гусев.

По словам Гусева, ему сообщили источники из Новополоцка, что Емельянова "задержали, он сидит". Журналист также отметил, что утром с 10 до 12 часов должен был состояться суд, но пока даже его супруга не знает, по какой статье его пытаются обвинить.

Емельянов сообщил об уходе из милиции, написав пост в соцсети."17 лет службы окончены. Моя совесть чиста. Милиция с народом", - написал в соцсети экс-милиционер. В комментарии радиостанции "Говорит Москва" бывший белорусский милиционер заявил, что решение принял спонтанно. Он также пожаловался на "финансовое давление со стороны системы".

Несанкционированные акции протеста проходят в Белоруссии с вечера воскресенья, когда в ЦИК начали подводить итоги выборов. Протесты продолжались три дня. По данным республиканского МВД, в ночь на 12 августа в ходе беспорядков были задержаны более 1 тысячи человек.