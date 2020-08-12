Итальянские депутаты объявили себя жертвами коронавируса и требуют компенсаций

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12 августа 2020, 13:28 [ «Аргументы Недели» ]

В Италии разразился колоссальный скандал. Депутаты парламента потребовали от руководства страны компенсации за экономические последствия пандемии. Имена депутатов пока не разглашаются.



Размер месячной депутатской зарплаты составляет 12 тысяч евро. Итальянцы считают, что при таком высоком доходе обращаться за компенсацией стыдно. Известно, что среди требующих ряд депутатов входят в оппозиционную «Лигу», другие относятся к левоцентристам и правящей коалиции «Движение 5 звёзд».



Руководители перечисленных политических организаций осуждают претензии депутатов к власти. В Министерстве иностранных дел Италии считают, что парламентарии должны незамедлительно вернуть государству полученные средства и отказаться от своих требований. В период пандемии пострадали абсолютно все слои населения, добавили дипломаты. Чиновники настаивают, чтобы фамилии парламентариев были озвучены в самое ближайшее время.



Далее выяснилось, что помимо депутатов за компенсацией обратились и другие «слуги народа». Получить деньги от государства захотели ещё порядка двух тысяч чиновников, мэры городов и коммунальные советники. Такие действия госслужащих создают дополнительное социальное напряжение в Италии, которая пострадала от коронавируса в больше остальных стран Европы.



