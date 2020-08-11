Как наркокартели в Колумбии используют пандемию

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11 августа 2020, 22:21 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: der Spiegel

фото: pixabay.com

Колумбийские банды вербуют детей. Они используют возможности, которые у них появились в связи с пандемией.



Из-за пандемии в Колумбии закрыты школы. Дети оказались на улице. Этим и воспользовались колумбийские банды. Они вербуют подростков.

«Бандиты обычно подходят к самым маленьким, дают им компакт-диски или видео и вовлекают их в разговор», — рассказывает немецкая der Spiegel: «После этого партизаны рассказывают детям об оружии и захватывающей жизни в горах. Наркокартели заманивают молодежь деньгами. Именно так они вербуют мальчиков и девочек из бедных и неблагополучных семей. На следующем этапе они приглашают детей в лагеря, вручают им оружие и проводят с ними беседы. Не успеют эти ребята оглянуться, как они уже сами становятся частью банды».

Подобная вербовка была и раньше. Но теперь на стала крайне агрессивной. Правозащитники говорят, что активность вербовщиков возросла с закрытием школ из-за коронавируса. Поэтому они и связывают ситуацию с пандемией.

Рост принудительной вербовки детей по всей Колумбии отмечают национальные организации по защите детей, а также Международный Комитет Красного Креста и Организация Объединенных Наций.

Дети используются бандами в качестве шпионов, курьеров и бойцов.