В Британии перепутали данные про минский бунт

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11 августа 2020, 21:43 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Британские СМИ сообщили недостоверную информацию при рассказе о событиях в Белоруссии. Газета the Guardian выпустила статью, в которой сообщила некоторые цифры. Они недостоверны.

Британские журналисты переврали информацию о количестве подписчиков телеграм-канала Nexta. Он был ключевым источником новостей в разгар минского бунта. Туда стекалась вся информация о том, что происходит по всей Белоруссии.

«Самая крупная — Nexta, у которой более 1 151 000 подписчиков», — сообщила the Guardian: «Она была ключевым центром обмена видео с протестов на этой неделе и инструкциями для протестующих. Во вторник вечером канал велел своим читателям собраться в 7 вечера небольшими группами менее 20 человек и занять улицы».

Упомянутый телеграм-канал действительно крупнейший. И у него действительно больше миллиона подписчиков. Но это теперь. В самый разгар митингов у канала Nexta было около 500 тысяч подписчиков. Корреспондент АН сам внимательно следил за ситуацией. И упомянутый телеграм-канал был одним из источников информации. На количество участников в самый разгар белорусских протестов журналист обратил внимание с самого начала.

Впрочем, эта нестыковка лишь маленькая деталь. Она говорит лишь о том, что британский журналист не особо владеет информацией. Он не отслеживал происходившее в Минске после выборов. А просто написал статью уже после того, как Белоруссия успокоилась. В действительности, он понятия не имеет, что там было. Ему просто нужно было сделать выводы космических масштабов. Сделал он это как Шариков из "Собачьего сердца", который возмутил профессора Преображенского своей "космической глупостью".