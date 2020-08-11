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Проамериканские боевики похищают мирных граждан на востоке Сирии

, 17:05 [ «Аргументы Недели» ]

Проамериканские боевики похищают мирных граждан на востоке Сирии
Фото: соцсети

Боевики группировки «Касад», поддерживаемые оккупационными силами США, ворвались в поселок Свейдан Аль-Джазира на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор. Вторглись в дома мирных жителей, выгнали хозяев на улицу, некоторых из них взяли в качестве заложников. Информирует сирийское государственное новостное агентство «САНА».

Источники в провинции Дейр-эз-Зор сообщили корреспонденту агентства САНА, что бойцы группировки «Касад» провели обыски в домах граждан в поселке Свейдан Аль-Джазира, похитили 9 мирных жителей и увезли их в неизвестном направлении. Кроме того, боевики установили несколько контрольно-пропускных пунктов в поселке, чтобы препятствовать гражданам участвовать в демонстрациях протеста, которые проходят во многих населенных пунктах провинции Дейр-эз-Зор.

ША

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