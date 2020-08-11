Проамериканские боевики похищают мирных граждан на востоке Сирии
11 августа 2020, 17:05[ «Аргументы Недели» ]
Боевики группировки «Касад», поддерживаемые оккупационными силами США, ворвались в поселок Свейдан Аль-Джазира на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор. Вторглись в дома мирных жителей, выгнали хозяев на улицу, некоторых из них взяли в качестве заложников. Информирует сирийское государственное новостное агентство «САНА».
Источники в провинции Дейр-эз-Зор сообщили корреспонденту агентства САНА, что бойцы группировки «Касад» провели обыски в домах граждан в поселке Свейдан Аль-Джазира, похитили 9 мирных жителей и увезли их в неизвестном направлении. Кроме того, боевики установили несколько контрольно-пропускных пунктов в поселке, чтобы препятствовать гражданам участвовать в демонстрациях протеста, которые проходят во многих населенных пунктах провинции Дейр-эз-Зор.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.