Проамериканские боевики похищают мирных граждан на востоке Сирии

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11 августа 2020, 17:05 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Боевики группировки «Касад», поддерживаемые оккупационными силами США, ворвались в поселок Свейдан Аль-Джазира на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор. Вторглись в дома мирных жителей, выгнали хозяев на улицу, некоторых из них взяли в качестве заложников. Информирует сирийское государственное новостное агентство «САНА».

Источники в провинции Дейр-эз-Зор сообщили корреспонденту агентства САНА, что бойцы группировки «Касад» провели обыски в домах граждан в поселке Свейдан Аль-Джазира, похитили 9 мирных жителей и увезли их в неизвестном направлении. Кроме того, боевики установили несколько контрольно-пропускных пунктов в поселке, чтобы препятствовать гражданам участвовать в демонстрациях протеста, которые проходят во многих населенных пунктах провинции Дейр-эз-Зор.