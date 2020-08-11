Эверест уже засыпан трупами, а восходителей все больше и больше

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11 августа 2020, 15:57 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

Статистика не отражает всей трагедии гибели людей в высоких горах. Символом смерти стал пик Эверест, возвышающийся без малого на 8900 м над уровнем моря. Здесь, под вершиной, лежат тела погибших людей и спустить их вниз нет никакой возможности. Причин гибели восходителей множество, но в основном они все сводятся к одному пункту – неготовности многих к преодолению трудностей, с которыми сталкивается человек при подъеме на вершину и при спуске с нее. Эверест, некогда считавшийся неприступным, сейчас стал объектом массовых восхождений. И попытки подняться на него зачастую совершают люди, не имеющие должной альпинистской подготовки. Подобное происходит и в других горных системах мира. Смерть пожинает обильный урожай дебютантов на склонах Эльбруса и Монблана. Бесспорно, при стечении трагических обстоятельств в горах гибнут и мастера альпинизма очень высокого уровня. Причем, в таких случаях, опытных восходителей, порой, губит именно беспечность.

В нашу эпоху маршрут, впервые пройденный Тенцингом Норгеем и Эдмундом Хиллари при подъеме на вершину Эверест в 1953 году – считается классикой. Проще говоря – это один из самых легких путей восхождения на данную гору. По нему в сезон, благоприятный для подъема, идет бесконечная вереница из желающих посетить третий полюс Земли, ради престижа и по другим соображениям. Людей не останавливает тот факт, что участие в экспедициях стоит немалых денег. Например, в этом году такое мероприятие обойдется человеку, жаждущему побывать на вершине Эвереста (Джомолунгмы), от 70 000 до 130 000 долл. В наш век, когда, казалось бы, деньги решают все, многие люди утратили чувство опасности, лишились напрочь инстинкта самосохранения.

И вот они, заплатив кругленькую сумму считают, что подъем на пик Эверест далее свершится без сучка и задоринки. Но, на самом деле эти люди с удивлением узнают, что таких желающих очень много. Им приходится вставать в очередь на подъем вверх и в такую же очередь на спуск. Все места, где есть хоть незначительная техническая трудность оборудуются опорными веревками (альпинисты называют их перила). В очереди, чтобы только подойти к перилам приходится стоять долго. На высотах, превышающих 8000 м над уровнем моря (в так называемой зоне смерти) человеческий организм испытывает сверхвысокую нагрузку. Если кому-то здесь становится очень плохо – помощи не жди, поскольку всем плохо на такой высоте. Отмечались случаи, когда люди забирали чужие баллоны с кислородом и фляги с питьем. Никто никому в зоне смерти не помогает, каждый выживает как может.

Причин гибели под вершиной Эвереста множество. Это может быть горная болезнь, как следствие кислородного голодания, которая затем перерастает в отек легких или отек мозга. Человек в таких случает уходит в другую реальность, у него развиваются слуховые и визуальные галлюцинации. К гибели приводит переохлаждение, истощение, крайнее физическое и даже душевное переутомление. Да, представьте себе, в горах умирают порой и от психологического истощения. Любая даже незначительная травма конечностей в зоне смерти может привести восходителя к безвременному концу. А легкая простуда в условиях гипоксии мгновенно развивается в жесточайшее воспаление легких. Многие отдают все свои силы на достижение вершины и гибнут на спуске. Некоторые гибнут по вине своих товарищей. Когда затуманивается сознание, человек уже не может себя контролировать - его поведение неадекватно, в таком состоянии он представляет угрозу для других.

Стоит обратить внимание, что подготовка к восхождениям на восьмитысячники и семитысячники носит собственный, строго специфический характер, по сути – это стиль жизни человека. Но, большинство восходителей не живут этим стилем. Они считают, что упражнений в теплых залах фитнесс и скалолазных центров вполне достаточно. А суровая действительность расставляет все по своим местам.

Уборка трупов из-под вершины Джомолунгмы в настоящее время технически невозможна. Во-первых, для этого придется организовать весьма дорогостоящую экспедицию. Во-вторых, транспортировка тел опасна и наверняка приведет к гибели многих из участников такой экспедиции. В-третьих, поскольку сезон восхождений на Эверест короток, ради уборки придется закрыть эту гору для посещения на несколько лет. На такой шаг правительство Непала не пойдет, поскольку альпинизм приносит немалые деньги в казну этой страны. В истории, случаи, когда трупы выносили из высокогорных зон смерти – единичны. В конце 1960-х Михаил Хергиани организовал экспедицию сборной альпинистов от Грузинской ССР, чтобы спустить тело своего земляка и тезки из-под вершины Пика Победы. Из-за серьезных трудностей пришлось разрезать покойника на куски и транспортировать по частям.

