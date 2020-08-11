Геополитические программы ЕС обходят стороной Приднестровье

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11 августа 2020, 15:19 [ «Аргументы Недели» ]

Румыния планирует в течение года наладить поставку газа в республику Молдова взамен российских углеводородов. При этом европейская страна сможет обеспечить голубым топливом только часть Молдовы, без Приднестровья. Румынское правительство ещё не достроило ветку и компрессорную станцию на своей территории.



Помимо газового проекта Румыния намерена реализовать другие геополитические программы: энергоснабжение, строительство железной дороги, прокладку автобана через Молдавию до Украины. Приднестровье не входит ни в один их перечисленных проектов.



ЕС особо заинтересовано во включении Молдовы в свои программы и активно их финансирует. Газопровод из Румынии не заменит поставки российского газа, однако станет определённой альтернативой. В 90-х Приднестровье перекрывало газовую трубу, и кишинёвцы варили пищу на уличных кострах.



С этого года Кишинёв согласился выплатить долги Приднестровья за газ. Де-юре регион является частью Молдавии, поэтому счета выставляются центральной власти. Тирасполь расплачивается за потребляемый газ, но старые долги признавать не хочет. Сотрудничество Молдавии с Европейским союзом позволяет государству улучшить положение экономики и социальной политики, но игнорирование Приднестровья снова увеличивает протестный градус в непризнанной республике.



