В Иванове произошло ДТП на остановке

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11 августа 2020, 13:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТВЦ.RU

фото: pixabey

В городе Иванове столкнулись автобус и две маршрутки. ДТП произошло на Шереметьевском проспекте, возле дома №21. По данным источника ТАСС, пострадали шесть человек.

Все раненые направлены в областную клиническую больницу. В ликвидации последствий аварии принимают участие 8 единиц техники и 23 человека. На месте ДТП работают сотрудники полиции.