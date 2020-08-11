По прогнозам ученых, волны COVID-19 не оставят мир в покое до 2025 года

Аргументы Недели → В мире 13+

11 августа 2020, 12:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ng.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Эпидемиологи предупреждают, что волны заболеваемости COVID-19 в мире станут ежегодными и карантинные ограничения придется вводить вплоть до 2025 года. Тем временем, по итогам шести месяцев 2020 года смертность в России, согласно официальной статистике, превысила прошлогодний уровень примерно на 3%, а в некоторые месяцы она была выше показателей 2019-го на 10-20%.

Эпидемиологи, мнение которых приводит британский научный журнал Nature, считают, что борьба с пандемией COVID-19 будет долгой. Многое будет зависеть от появления вакцины, ее эффективности и от того, насколько долго держится иммунитет.

Специалисты отмечают:

«Многие вакцины формируют иммунитет на десятилетия, например вакцины от кори или полиомиелита. Другие со временем теряют свой эффект, как вакцина от коклюша или гриппа. Таким же образом к некоторым вирусным инфекциям иммунитет вырабатывается на долгий срок, а к другим - нет».

Ученые подчеркивают, что если иммунитет к этому вирусу длится менее года, как это происходит в случае с другими коронавирусами человека, то «нас ожидают ежегодные волны заболеваемости COVID-19 вплоть до 2025-го и позднее». Согласно прогнозу группы ученых, среди которых эпидемиолог Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т.Х. Чана в Бостоне Йонатан Град, даже двухлетний иммунитет не сильно повлияет на общую картину: в этом случае вирус вернется не позднее 2024 года.

С прогнозами возможного развития событий выступают и предприниматели. В исследовании экономического института IFO сообщается: представители немецкого бизнеса ожидают, что карантинные ограничения общественной жизни и экономической активности из-за пандемии COVID-19 могут продлиться от 8 до 13 месяцев.

В России в 2020 году отмечается рост смертности, и, очевидно, что вклад в это вносит пандемия. Согласно данным Росстата, за первое полугодие число умерших составило в стране около 946,5 тыс. человек, что примерно на 3%, или на 28 тыс. человек, больше, чем за аналогичный период прошлого года. Причем всплеск смертности произошел в июне, рост по сравнению с июнем прошлого года достиг почти 19%.

COVID-19 как основная причина смерти в июне был зафиксирован почти у 5,5 тыс. умерших. Коронавирус предполагался как основная причина смерти, но результаты тестов на наличие этой инфекции еще исследовались примерно в 1,6 тыс. случаев. COVID-19 повлиял на развитие других болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента, почти в 1,4 тыс. случаев. Наконец, коронавирус был диагностирован, но никаким образом не повлиял на наступление смерти примерно в 3,5 тыс. случаев, сообщает о показателях июня Росстат.