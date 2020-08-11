В Стамбуле страшная авария произошла на Северной Мраморноморской магистрали

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11 августа 2020, 12:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation news

фото: pixabey

В Стамбуле произошла авария на Северной Мраморноморской магистрали. Погибли пять человек, еще 25 ранены. Во время аварии водитель спал.

Автобус, следовавший из Карабюка в Стамбул, врезался в путепровод. По данным мэрии, семь человек находятся в критическом состоянии. Также среди раненых есть трое детей.