Американское гражданство теряет популярность

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11 августа 2020, 09:57 [ «Аргументы Недели» ]

В этом году количество американцев, отказавшихся от гражданства США, побило все рекорды. В налоговой компании Bambridge Accountants сообщили, что за первую половину текущего года американские паспорта сдали почти 6 тысяч американцев.



Процедура отказа от гражданства стоит 2,4 тысячи долларов. Помимо этого американец должен оплатить все долги по налогам и штрафам, в противном случае власти не смогут признать процедуру законной. За прошлый год количество отказников составляло около 2 тысяч человек.



Специалисты Bambridge Accountants указали на основные причины отказа от гражданства. Большинство уезжающих заявляют, что им «всё надоело». Помимо этого экспаты считают, что власти провалили план борьбы с пандемией. Новая волна отказов от гражданства может произойти сразу после выборов президента США.



Американцы крайне недовольны существующей в стране системой налогообложения. По закону американцы обязаны платить налог, даже если они на протяжении длительного времени проживают на территории зарубежного государства. Иметь американское гражданство стало накладно.



Американцы отрицательно относятся к тому, что правительство пытается контролировать человека во всех сферах его жизнедеятельности. К примеру, с 2010 года банки обязаны предоставлять властям всю информацию о счетах американцев.



