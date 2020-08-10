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Белорусскую журналистку ранили при разгоне протестов в Минске

, 22:17 [ «Аргументы Недели» ]

Белорусскую журналистку ранили при разгоне протестов в Минске
Минск, фото: vk.com/of.belarusian

В Минске в понедельник, 10 августа, при разгоне протестов люди в форме цвета хаки, с автоматами, в амуниции с большими рюкзаками открыли стрельбу и ранили в ногу журналистку портала «Наша Нива». О ранении своей журналистки издание написало в Telegram-канале.

Главный редактор издания «Наша Нива» рассказал со ссылкой на  пострадавшую журналистку Наталью Лубневскую, что ногу она не чувствует. Девушка находилась в этот момент на улице Кальварийской. Ее госпитализировали. Также против демонстрантов распылили газ.
Автоматчиков заметили в центре белорусской столицы. Оружие находится в руках у солдат внутренних войск, дислоцированных на улице Кальварийской.

Ранее сообщалось, что для разгона демонстрантов силовики использовали светошумовые гранаты.
Протесты в Белоруссии начались вечером 9 августа.

ИЧ

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