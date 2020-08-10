Белорусскую журналистку ранили при разгоне протестов в Минске
10 августа 2020, 22:17[ «Аргументы Недели» ]
В Минске в понедельник, 10 августа, при разгоне протестов люди в форме цвета хаки, с автоматами, в амуниции с большими рюкзаками открыли стрельбу и ранили в ногу журналистку портала «Наша Нива». О ранении своей журналистки издание написало в Telegram-канале.
Главный редактор издания «Наша Нива» рассказал со ссылкой на пострадавшую журналистку Наталью Лубневскую, что ногу она не чувствует. Девушка находилась в этот момент на улице Кальварийской. Ее госпитализировали. Также против демонстрантов распылили газ. Автоматчиков заметили в центре белорусской столицы. Оружие находится в руках у солдат внутренних войск, дислоцированных на улице Кальварийской.
Ранее сообщалось, что для разгона демонстрантов силовики использовали светошумовые гранаты. Протесты в Белоруссии начались вечером 9 августа.
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