Зеленский планирует «закрыть кейс войны» с Донбассом

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10 августа 2020, 17:12 [ «Аргументы Недели» ]

Украинская сторона на фоне режима прекращения огня в Донбассе планирует провести масштабный обмен пленными.



В начале августа президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции в Донбассе, чтобы удостовериться в соблюдении режима тишины. Члены Минской группы сообщили, что стороны планируют отвести войска и технику ещё на нескольких участках.

Новым руководителем украинской делегации на переговорах является первый президент страны Леонид Кравчук. Он считает, что затяжной конфликт разрешить можно, но требуется диалог, дискуссии и компромисс. Уступки не должны быть односторонними.



Вместе с Зеленским на передовой линии огня был министр обороны Андрей Таран. Он отметил, что военные и гражданские прекрасно понимают важность установившегося перемирия. Но для полноценного решения вопроса нужны политические инструменты, сказал министр.



Лидер общественного объединения «Правое дело» Дмитрий Снегирёв считает, что предоставление Донбассу статуса свободной экономической зоны обяжет Киев восстанавливать юго-восточные республики. Снегирёв добавил, что в данном случае военный конфликт будет признан внутренним. Это позволить России уйти от ответственности. Эксперт напомнил про неприятие данного условия украинской стороной ещё в 2015 году.



