Маразмы недели: Цой VS Лукашенко, польский синдром украинства и шерифы в вышиванках

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10 августа 2020, 16:54 [ «Аргументы Недели», Оксана Шкода, Журналист ]

Фото: соцсети

«Маразмы недели» - антирейтинг «АН», составленный на основании действий и высказываний политиков, общественников и других публичных людей из России, Украины и не только.

Прошедшая неделя, как, впрочем, и все предыдущие, была насыщена разного рода событиями, которые в силу своей неадекватности попали в наше поле зрения. Ряд таковых связан с соседней Белоруссией, президент которой Александр Лукашенко, бесстрашно задержавший «боевиков» несуществующей ЧВК «Вагнера», в канун президентских выборов в РБ обратился к России с требованием прекратить «пугать» его последствиями скандала с задержанием россиян. Которые, отметим, оказались обычными чоповцами, попавшими в «минскую ловушку» не без участия украинских спецслужб.

«И пугать нас не надо последствиями, мы знаем про все последствия. Не надо нас пугать американцами, натовцами. Не американцы и не натовцы сюда прислали 33 человека, если уж на то пошло», - заявил Лукашенко.

«Аж ноют, пищат, кричат. Что только не говоря! Не надо кричать в телевизор, ящик здесь не поможет», - подчеркнул он, комментируя реакцию российской стороны на задержание «лже-вагнеровцев».

Александр Лукашенко

«Будем действовать на основании исключительно законов и, очень важный нюанс, человечности. Законы не всё предусматривают, ещё надо исходить из человеческого фактора. Мы решим эту проблему. Никакой политизации быть не должно. Нам не надо спектакли ни политические, ни экономические», - заявил он, параллельно устроив торги с Украиной на предмет выдачи на её территорию некоторых задержанных.

Впрочем, это далеко не все предвыборные кульбиты Батьки. Пребывая в состоянии то ли стресса, то ли депрессии, с целью максимально обезопасить себя от окружающего мира, белорусский президент решил не мелочиться, и отправил в «кутузку» двух минских диджеев. Те на городском фестивале поставили песню Виктора Цоя «Перемен»: как оказалось, по белорусским канонам это является нарушением общественного порядка и срывом мероприятия, мол, эта песня «не соответствовала формату». Чудны дела твои, Господи, ибо за 40 лет существования песен Цоя ничего не известно о том, чтобы за их прослушивание отправляли на нары! Поэтому удивляет, почему, простите за тавтологию, Лукашенко удивился тому факту, что хит легендарного рок-исполнителя моментально стал гимном протеста по всей территории Белоруссии.

Песня Виктора Цоя стала гимном белорусских протестов

Переизбранный на второй президентский срок президент Польши Анджей Дуда на прошлой неделе тоже не отсиживался в тени, сделав в ходе торжественной церемонии своей инаугурации ряд политических заявлений, в том числе, по Крыму и Донбассу. В частности, польский президент отметил, что как только в 2022 году Польша станет председательствующей в ОБСЕ, то поляки тот час же начнут содействовать Киеву в полном восстановлении территориальной целостности и суверенитета Украины.

«Особая возможность действовать ради безопасности нашей страны и нашего континента появится в 2022 году, когда Польша возьмёт на себя председательство в ОБСЕ. Это важная задача, которая заключается в восстановлении полного суверенитета и территориальной целостности нашего соседа - Украины», - заявил Анджей Дуда, подчеркнув, что Варшава приложит максимум усилий для того, чтобы Украина «восстановила контроль над оккупированными территориями».

Анджей Дуда

Какими методами Варшава в связке с Киевом намерена возвращать не возвращаемое, Дуда не уточнил. Вероятно, руководство Украины разработало очередной план, для реализации которого потребуются очередные денежные вливания. Ведь тема Крыма и Донбасса для Украины слишком «жирная», поэтому в ближайшей перспективе Киев не намерен отказываться от стратегий по возвращению утраченных территорий, поскольку они (то бишь, стратегии) приносят неплохой заработок тому, кто занимается их разработкой. В общем, ситуация такова: Крым и Донбасс ещё долго будут являться источником подкорма украинских «патриотов» провластного эшелона.

Многие из них, собственно, и не скрывают своей «харчевни», регулярно озвучивая маразматические высказывания с целью поддержания «военного огонька». Как, например, лидер националистической партии «Братство», АТОшник и отъявленный негодяй Дмитрий Корчинский. По его мнению, Россия непременно потерпит поражение в «российско-украинской войне» на Донбассе, поскольку армия РФ на порядок слабее «великого укровоинства».

Дмитрий Корчинский

«Для того, чтобы совершить наступление на Украину, «эрэфии» нужно сконцентрировать, как минимум, в три-четыре раза больше сил. У них просто нет столько! Всего там вооружённых сил под миллион человек, они сильно разбросаны. Большая их часть - в европейской части, они не могут оставить Кавказ, то есть, они будут вынуждены оставить на северном Кавказе как минимум 150-200 тысяч, плюс, они не смогут полностью уйти с севера… Они не рассчитывают, что Украина будет сопротивляться, но так и будет. Уже совсем не 2014-й год. Всё же, это - конфликт низкой интенсивности. Если не будет совершено ядерного удара, на успех им тяжело рассчитывать», - заявил Корчинский.

…Пока потрёпанные жизнью «патриоты» пыжатся своей вселенской миссией, на Украине пытаются реформировать всё, что гипотетически может быть реформировано. При этом все нововведения носят, мягко говоря, антинародный характер, и направлены исключительно на создание видимости приближения к западным стандартам.

Так, например, на Украине планируют упразднить институт участковых инспекторов, вместо которых в незалежной появятся шерифы, о чём в эфире одного из украинских телеканалов заявил советник министра МВД Арсена Авакова Владимир Мартыненко. По его словам, функции, аналогичные функциям американского шерифа, будет выполнять некий «полицейский общины», в обязанности которого войдёт постоянное сотрудничество с местными жителями территории, к которой они будут прикреплены.

Так выглядит американский шериф

«По аналогии это - местный шериф, который постоянно со всеми общается», - подчеркнул Владимир Мартыненко, добавив, что финансирование шерифа ляжет на общину.

Стоит отметить, что в правоохранительных органах США не существует единого полицейского управления, а шериф вообще не относится к полиции, о чём, вероятно, ведомству Арсена Авакова неизвестно. Также в контексте вышеизложенного не лишним будет напомнить, что буквально недавно в опросе, проведённом сервисом Numbeo, по состоянию на середину 2020 года из-за разгула преступности Украина определена самой опасной страной Европы.

При этом, как известно, там стартовала «великая распродажа» тюрем: 6 августа её лично инициировал министр юстиции Украины Денис Малюська, о чём сообщил официальный портал ведомства.

Денис Малюська рекламирует распродажу тюрем

Украинский Минюст уже начал процесс «замораживания» нескольких тюрем: оттуда вывозят осуждённых и увольняют персонал. Первый объект, который выставляется на продажу, - «Ирпенский исправительный центр».

И напоследок. В Киеве радикалы «Правого сектора» провели патриотическую «семейную» акцию, в ходе которой маленьким детям прививали азы русофобии, а в качестве «закрепления материала» учили их стрелять в тире по «клятым москалям».

«Победительница» конкурса

«Победительницей» конкурса «Убей всех москалей» стала маленькая девочка, которую тотчас же торжественно приняли в ряды «Правого сектора». Здесь, как говорится, no comments.