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Курорты Индонезии заволокло удушливым дымом

, 15:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ОТР

Курорты Индонезии заволокло удушливым дымом
фото: pixabey

Курорты Индонезии заволокло удушливым дымом. В провинции Северная Суматра извергается вулкан Синабунг. Высота столба пепла и раскалённых газов превысила пять километров, есть опасность мощных выбросов лавы.

Из окрестных посёлков экстренно начали эвакуировать жителей. Пеплом засыпало дома и дороги в радиусе 20 километров от склонов горы.

ЕСт

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Члены команды Светланы Тихановской, выступившей в качестве кандидата в президент Белоруссии, заявили, что не станут принимать участие в проходящих в стране акциях протеста, чтобы не допустить провокаций.

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