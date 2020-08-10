Курорты Индонезии заволокло удушливым дымом. В провинции Северная Суматра извергается вулкан Синабунг. Высота столба пепла и раскалённых газов превысила пять километров, есть опасность мощных выбросов лавы.

Из окрестных посёлков экстренно начали эвакуировать жителей. Пеплом засыпало дома и дороги в радиусе 20 километров от склонов горы.

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