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В Карелии загорелся дом после того, как в него попала молния

, 15:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation news

В Карелии загорелся дом после того, как в него попала молния
фото: pixabey

В Карелии загорелся дом, после того, как в него попала молния. Пожарным удалось ликвидировать огонь. Происшествие случилось вечером, 9 августа.

В частный дом, который располагается в урочище Малое Вороново Кондопожского района, ударила молния. Вследствие произошедшего здание загорелось.

ЕСт

Общество

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