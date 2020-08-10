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10 августа 2020, 15:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation news

фото: pixabey

В Карелии загорелся дом, после того, как в него попала молния. Пожарным удалось ликвидировать огонь. Происшествие случилось вечером, 9 августа.

В частный дом, который располагается в урочище Малое Вороново Кондопожского района, ударила молния. Вследствие произошедшего здание загорелось.