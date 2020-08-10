В Южной Корее проливные дожди стали причиной гибели более 30 человек
10 августа 2020, 14:54[ «Аргументы Недели» ]Источник: Nation news
В результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, в Южной Корее с начала месяца погиб 31 человек, пропавшими без вести числятся 11 человек, сообщает центральный штаб по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам.
За прошедшие выходные 13 человек погибли в городе Кванджу и в провинциях Южная и Северная Чолла. Около 7 тыс. человек вынуждены были покинуть свои дома из-за угрозы их подтопления и обрушения, 3,4 тыс. граждан до сих пор живут в пунктах временного размещения.
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