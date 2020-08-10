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В Южной Корее проливные дожди стали причиной гибели более 30 человек

, 14:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation news

В Южной Корее проливные дожди стали причиной гибели более 30 человек
фото: pixabey

В результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, в Южной Корее с начала месяца погиб 31 человек, пропавшими без вести числятся 11 человек, сообщает центральный штаб по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам.

За прошедшие выходные 13 человек погибли в городе Кванджу и в провинциях Южная и Северная Чолла. Около 7 тыс. человек вынуждены были покинуть свои дома из-за угрозы их подтопления и обрушения, 3,4 тыс. граждан до сих пор живут в пунктах временного размещения.

ЕСт

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