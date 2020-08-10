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Евросоюз озаботился воссоединением незарегистрированных пар

, 10:21 [ «Аргументы Недели» ]

Евросоюз озаботился воссоединением незарегистрированных пар

Члены Европейской комиссии обратились к правительствам стран Европы по поводу рассмотрения вопроса воссоединения разлучённых карантинными ограничениями пар. Речь идёт о людях, которые не зарегистрировали свои отношения.

Из-за угрозы распространения коронавируса многие европейские государства запретили въезд в страну гражданам из стран с «красным уровнем» эпидемии. В Европе можно передвигаться в рамках Шенгенской границы. Однако для «необрученных» россиян, американцев, канадцев и многих других закрыт въезд во Францию. В европейскую страну могут приехать только люди, состоящие в официальном браке.

К французскому правительству уже обратились дипломаты, общественники и представители туристических компаний. Данный вопрос рассматривает государственный секретарь по туризму Жан-Батист Лемуан. Он обещал, что снятие определённых ограничений произойдёт в ближайшее время. Граждане будут получать одноразовые пропуска для пересечения границы.

Партнёры для встречи должны предоставить в консульство документы, подтверждающие близость отношений. К ним можно отнести билеты в оба направления, справку о совместном банковском счёте, свидетельства о рождении детей и т.д. Консульство будет выдавать разрешение на въезд в порядке очереди, которая стремительно растёт. Эксперты считают, что определить критерии отказа и одобрения для въезда в страну очень сложно.

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