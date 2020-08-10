Гонконг в «ауте». США наложили санкции на правительство бывшей британской колонии

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10 августа 2020, 08:22 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Лидер Гонконга Кэрри Лам, фото соцсети

Из-за поддержки китайской инициативы со стороны Кэрри Лам, нынешняя глава Гонконга тоже попала под американские санкции. Так называемый закон о национальной безопасности автономии по сути приравнивает эту область к обычной провинции КНР. Теперь о всяких намёках на свободу и демократию можно попросту забыть.

Глава администрации Кэрри Лам охотно пошла на сговор с Си Цзиньпином и отвернула от себя собственный народ. В США это прекрасно поняли и соответственно наложили санкции. Вместо Кэрри Лам под удар попали 11 крупнейших чиновников бывшей британской колонии. Мнение народа в Гонконге так и не было учтено. Несмотря на многочисленные протесты, КНР всё же насадила свою власть в этих землях.

Американские санкции в правительстве Гонконга вызвали бурные обсуждения. В основном реакции были крайне негативными. Санкции назвали бесстыдными и подлыми. «Гонконг является неотъемлемой частью Китая», - говорят представители властей автономии, «Действия США демонстрируют свои двойные стандарты и лицемерие. Никто не имеет право вмешиваться во внутренние дела одной большой страны». В США же утверждают, что санкции были введены из-за подавления свободы слова в Гонконге, а также из-за насильственного насаждения пекинской идеологии. Во всём окрестном мире закон о национальной безопасности, созданный Си Цзиньпином, был так же осуждён. Многие эксперты посчитали это банальной аннексией Гонконга.