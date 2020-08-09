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9 августа 2020, 22:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

фото:pixabey

В турецком городе Мугла произошел пожар. Огонь охватил оливковую рощу и близлежащий лес. В тушении был задействован воздушный транспорт.

Сильный ветер мешал ликвидации пожара, он лишь способствовал распространению огня. Турецкие спасатели используют восемь вертолетов для тушения пожара. Также в ликвидации возгорания задействованы десять единиц техники и один самолет.