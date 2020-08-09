9 августа 2020, 22:40[ «Аргументы Недели» ]Источник: ПолитЭксперт
В турецком городе Мугла произошел пожар. Огонь охватил оливковую рощу и близлежащий лес. В тушении был задействован воздушный транспорт.
Сильный ветер мешал ликвидации пожара, он лишь способствовал распространению огня. Турецкие спасатели используют восемь вертолетов для тушения пожара. Также в ликвидации возгорания задействованы десять единиц техники и один самолет.
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