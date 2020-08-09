США проплатят обучение украинцев особенностям предпринимательства

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9 августа 2020, 16:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

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Госдепартамент США намерен профинансировать развитие инноваций и предпринимательства на Украине.

В ходе обучения граждан Украины ведению бизнеса, предпринимательской деятельности, особое внимание будет уделять укреплению отношений между американцами и украинцами.

В Госдепе сообщили, что целевой аудиторией программы являются владельцы стартапов в возрасте от 25 до 30 лет с востока, юга и юго-востока Украины, а приоритетными отраслями — сельское хозяйство, здравоохранение, технологии, ресторанный бизнес. Всего на грант выделяется $50 тысяч.

Отвечать за реализацию проекта будет американская дипмиссия на Украине. Подрядчик займётся разработкой программы обучения группы заранее отобранных украинских предпринимателей.

Предполагается, что приглашённые к участию в программе американские и украинские спикеры расскажут слушателям об особенностях презентации бизнес-идей, о механизмах финансирования коммерческих предприятий, о лучших практиках и моделях такого финансирования (краудфандинг, добровольные взносы, работа с инвесторами, займы).

В документе подчёркивается, что особое внимание в рамках инициативы подрядчик должен уделить укреплению отношений между американцами и украинцами.

"Программа должна являться видимым выражением сотрудничества США и Украины и помочь углублению связей двух государств в деловой отрасли", — уточняется в тексте документа.