В Госдуме прокомментировали заявление посла ЕС в России о подготовке механизма борьбы с санкциями

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9 августа 2020, 14:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Владимир Гутенёв, фото: twitter.com/_gutenev

В Госдуме прокомментировали заявление посла ЕС в России Маркуса Эдерера о том, что Евросоюз разрабатывает механизм противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран, в том числе направленным против проекта газопровода «Северный поток — 2».

Владимир Гутенёв, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, что это «давно перезревший вопрос», к которому европейские бюрократы боялись подступиться, так как «страх за личную карьеру превышал чувство ответственности как чиновников».

Гутенев считает, что «сейчас стало абсолютно очевидно, что речь идёт о заклании европейской экономики в угоду экономических и политических интересов США». По мнению депутата Госдумы, голос Германии будет абсолютно не одинок, её очень активно поддержит старая, экономически сильная Европа.

Парламентарий считает, что «данная консолидация европейских экономических и политических интересов» косвенно послужит восстановлению международного права и

«и поможет реализации чисто экономических, в том числе и энергетических, проектов между Россией и странами ЕС».