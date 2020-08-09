Лукашенко cообщил о договоренности с Путиным разобраться с ситуацией по задержанным россиянам

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9 августа 2020, 13:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

А. Лукашенко и В. Путин, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным разобраться с задержанием 33 россиян. В пятницу, 7 августа, у президентов России и Белоруссии состоялся телефонный разговор по инициативе Путина.

По словам Лукашенко, после этого разговора он получил от российского президента письмо на пяти страницах с изложением всех фактов «по задержанным боевикам». Он сообщил, что сейчас Следственный комитет Белоруссии рассматривает эти факты. Лукашенко допустил, что эту ситуацию «может быть, третья страна спровоцировала».

«Мне все равно, это вторично. Главное, чтобы не устроили пожар в центре Минска», — отметил шестой раз претендующий на пост президента Беларуси Лукашенко. Также он сообщил, что прокуроры России и Украины не приехали в Минск, чтобы разобраться с ситуацией по задержанным.

Сегодня после голосования на выборах президента белорусский лидер твердо заявил, что если кто-то ждет, что у нас абсолютно испортились отношения с Россией, то это заблуждение.

29 июля в санатории под Минском были задержаны 33 гражданина России.