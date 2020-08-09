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9 августа 2020, 12:48 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В день выборов президента Белоруссии «в Минске лег интернет». Подробности сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян со ссылкой на своих журналистов и корреспондентов.

«В нашем офисе Sputnik в Минске лег интернет. Ребята сидят на резервном. Не работают ютюб, скайп, почта, мессенджеры. Телеграм пока держится, но с трудом. Фото и видео не загружаются в браузерах». Симоньян отметила, что проблема с интернетом сегодня в день выборов по всей Белоруссии, а не только в Минске.

В нашем офисе Sputnik в Минске лег интернет. Ребята сидят на резервном.



Не работают ютюб, скайп, почта, мессенджеры.



Телеграм пока держится, но с трудом.



Фото и видео не загружаются в браузерах.



Так — по всей Белоруссии.



Всех с днем выборов. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) August 9, 2020