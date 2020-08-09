В день выборов президента Белоруссии «в Минске лег интернет». Подробности сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян со ссылкой на своих журналистов и корреспондентов.
«В нашем офисе Sputnik в Минске лег интернет. Ребята сидят на резервном. Не работают ютюб, скайп, почта, мессенджеры. Телеграм пока держится, но с трудом. Фото и видео не загружаются в браузерах». Симоньян отметила, что проблема с интернетом сегодня в день выборов по всей Белоруссии, а не только в Минске.
В нашем офисе Sputnik в Минске лег интернет. Ребята сидят на резервном.— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) August 9, 2020
Не работают ютюб, скайп, почта, мессенджеры.
Телеграм пока держится, но с трудом.
Фото и видео не загружаются в браузерах.
Так — по всей Белоруссии.
Всех с днем выборов.