Пять человек погибли в ДТП с автобусом в районе аэропорта Стамбула

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9 августа 2020, 11:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

автобус, pixabay.com

Рейсовый автобус попал в аварию на автотрассе Кузей Мармара в районе аэропорта турецкого Стамбула. Согласно последней информации, в результате случившегося погибли по меньшей мере пять человек.

Администрация города уточнила, что в ДТП сегодня утром попал пассажирский автобус, который следовал из Карабюка в Стамбул. Транспортное средство врезалось в барьерное ограждение моста неподалеку от деревни Чифталан.

На место происшествия незамедлительно прибыли бригады скорой помощи, сотрудники полиции и пожарные. Согласно предварительным данным, в результате аварии погибли пятеро граждан Турции. 25 человек были доставлены в больницу, состояние 10 из них оценивается как тяжелое. Обстоятельства случившегося устанавливаются.