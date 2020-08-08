Папа Римский выбрал женщин для контроля денег Ватикана

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8 августа 2020, 22:23 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Fox news

Папа Римский на фото globallookpress.com/ Ã‚Â©Alessia Giuliani

Шесть женщин назначены в экономический совет Ватикана. Таким было решение Папы Римского. Запад его называет историческим.

Это самые высокие должности в финансовом отделе. Женщины никогда не поднимались там так высоко. В экономический совет Ватикана входят 15 членов. Ранее он состоял исключительно из мужчин.

«В число новых членов Ватиканского экономического совета вошли бывший министр Лейбористской партии Великобритании Рут Келли и Лесли Джейн Феррар, Шарлотта Крейтер-Кирххоф из Германии, Мария Колак, а также испанские Ева Кастильо Санс и Мария Консепсьон Осакар Гарайкоэчеа», — сообщил телеканал Fox news.

У всех женщин прекрасные рекомендации. Они имеют финансовое образование. Седьмым назначенцем стал итальянец Альберто Минали. Он сделал имя, будучи страховым магнатом. Восемь из 15 членов экономического совета являются кардиналами и епископами.

В функции совета входит рассмотрение бюджетов и балансовых отчетов всех учреждений святого престола, центральной администрации католической церкви Рима, папской дипломатической сети за рубежом, а также суверенного Ватиканского государства в Италии.

«Мы должны двигаться вперед без страха, чтобы включить женщин в консультативные должности, а также в управление», — так говорил сам Папа Франциск в ноябре прошлого года: «Место женщины в церкви не только как функционера...Женские советы очень важны».